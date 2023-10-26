أعلن البنك الأهلي المتحد عن فوزه بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للشركات والمؤسسات على مستوى الكويت للعام 2023 من قبل مجلة غلوبل فاينانس العالمية المرموقة والتي تمنح هذه الجوائز للبنوك التي تقدم حلولا مصرفية محلية وإقليمية وعالمية متطورة تقترن بأحدث الأساليب التكنولوجية المبتكرة بهدف توفير خدمات ومنتجات عصرية تواكب احتياجات وتطلعات العملاء.



تعد هذه الجائزة مؤشرا على إمكانيات البنك الأهلي المتحد الرقمية المبتكرة وقدرته على تقديم أفضل الحلول المصرفية لعملائه.



تسلم الجائزة نيابة عن البنك نائب مدير عام إدارة التعاملات المصرفية في البنك الأهلي المتحد علي النقي، وذلك في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في لندن في السابع عشر من أكتوبر الجاري للإعلان الرسمي عن الفائزين بجوائز «غلوبل فاينانس» في مجالات متنوعة على مستوى العالم.



وقد جاء فوز البنك الأهلي المتحد بهذه الجائزة بناء على مجموعة من المعايير والتي تشمل المساهمات المقدمة من المؤسسات المالية، واتساع عروض المنتجات، والنجاح في تقديم الخدمات المصرفية من خلال المنصات الرقمية، واكتساب عملاء جدد والاحتفاظ بهم، واستخدام التقنيات الرقمية لتحسين سير العمليات، وخفض التكاليف، وتقديم مزايا أخرى.



تم اختيار البنك للفوز بهذه الجائزة بعد اختياره من بين المشاركين الذين تم تقييمهم بواسطة لجنة تحكيم عالمية المستوى من مؤسسة «إنفوسيس»، للخدمات المالية، وهي الشركة الرائدة عالميا في الاستشارات والتكنولوجيا والدعم الخارجي والشريك التحكيمي لمجلة غلوبل فاينانس، وقد تولى محررو مجلة غلوبل فاينانس العالمية عملية الاختيار النهائي لجميع الفائزين مع الأخذ في الاعتبار.



وبهذه المناسبة، أفاد هشام زغلول نائب أول الرئيس التنفيذي - مجموعة الأعمال المصرفية بالبنك الأهلي المتحد: تعد هذه الجائزة شهادة على ما نقدمه من الحلول الرقمية بما يواكب جميع التطورات في مجال الخدمات المصرفية. كما تقر بنجاح استراتيجيتنا في توفير حلول رقمية مبتكرة تتمحور حول عملائنا الكرام من الشركات والمؤسسات.



وأضاف زغلول: نحن سعداء بقدرتنا على تقديم خدمات متميزة لعملاء البنك الأهلي المتحد من الشركات مما ينعكس على دعم قطاع الأعمال في الكويت بصفة عامة.



وتقدم زغلول بالتهنئة إلى إدارة التعاملات المصرفية بالبنك الأهلي المتحد على الجهود الحثيثة التي بذلوها لمواصلة وتطوير وتوسيع الخدمات الرقمية طبقا لخطة عمل طموحة.



من جانبه، قال علي النقي:«تأتي هذه الجائزة تقديرا لجهود البنك المتواصلة وسعينا لتزويد عملائنا بالخدمات المصرفية المتطورة والتي تعتمد على الوسائل التقنية الحديثة التي تمكنهم من إدارة أعمالهم بمنتهى الفاعلية والأمان».



وأكد النقي ان الابتكارات التقنية تعتبر حجر الزاوية لنجاح عملياتنا المستمر، ومما لا شك فيه أن الجائزة الجديدة من مجلة «غلوبل فاينانس» تعد شهادة على جهودنا في تطوير القنوات الرقمية لقطاع الشركات، وهذا سيفتح آفاقا جديدة لنا لمواصلة تطوير خدماتنا المصرفية الرقمية بما يتفق مع توقعات عملائنا الكرام.