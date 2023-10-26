أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أن 1 نوفمبر هو آخر موعد لفتح حساب الدروازة والإيداع فيه لدخول السحب السنوي للحصول على فرصة ربح جائزة بقيمة 100 ألف دينار، مشجعا كل عملائه الحاليين والمحتملين على فتح أو إيداع المزيد في حساب الدروازة لزيادة فرصهم في السحب السنوي الذي سيتم تنظيمه بحضور ممثلين عن KIB ووزارة التجارة والصناعة.



وبهذه المناسبة، قال علي الصانع، مدير تطوير المنتجات والتحول الرقمي والابتكار: نشجع الجميع على المبادرة اليوم بفتح أو الإيداع في حساب الدروازة لزيادة فرصهم في السحب السنوي، حيث يتم احتساب فرصة واحدة مقابل كل 1 دينار يتم شهرين كاملين في الحساب، وتحتسب الفرصة حسب الرصيد الأدنى للشهرين السابقين للسحب. كما نود أن نذكر عملاءنا بأن فرصهم بالربح في السحب على الجوائز يزداد بزيادة الايداعات. أما بالنسبة لعملائنا المستقبليين، فنحن ندعوهم لفتح حساب الدروازة من خلال زيارة الفروع أو من خلال تطبيق KIB والاستفادة من أفضل حساب جوائز في الكويت. كما أشار الصانع إلى مواصلة KIB التزامه بتلبية توقعات عملائه، وذلك من خلال عروض الجوائز المصممة خصوصا لهم، وتوفير منتجات مصرفية مبتكرة، إلى جانب إطلاق الحملات الفريدة من نوعها والتي تعتبر قيمة مضافة إلى أسلوب حياتهم، تماشيا مع شعار KIB الأساسي «بنك للحياة».