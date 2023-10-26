واصلت عملة «بيتكوين» ارتفاعها مدعومة بتوقعات الطلب الجديد المحتملة من الصناديق المتداولة في البورصة، لتصل إلى أعلى مستوى منذ مايو من العام الماضي.



وارتفعت أكبر الأصول الرقمية بنسبة تصل إلى 11.5% لتصل إلى 35 ألف دولار قبل أن تقلص بعض المكاسب ليتم تداولها عند متوسط 34 ألفا خلال منتصف جلسة يوم الثلاثاء الماضي.



وهذه الارتفاعات سببها التكهنات حول دخول قريب لصناديق التداول «ETF» في الولايات المتحدة للاستثمار المباشر في العملة المشفرة.



وبهذا ارتفع سعر البيتكوين منذ بداية العام بقرابة 110%. وارتفعت العملة الرقمية بنسبة 10% خلال الأسبوع الماضي، مسجلة حينها أكبر مكاسب أسبوعية منذ يونيو.



يذكر أن مديري الأصول مثل «بلاك روك» و«Fidelity» يعتبران من بين الصناديق التي تعتزم تقديم عقود فورية لتداول البيتكوين عبر الصناديق المتداولة.



وبحسب البيانات التاريخية لـ«بلومبيرغ» فإن أي ارتفاع أسبوعي بهذا الحجم أي بـ 10% على الأقل، سيتبعه ارتفاع مماثل في الشهر الذي يليه.



وقد قاومت هيئة الأوراق المالية والبورصات حتى الآن التصديق على صناديق للاستثمار المتداولة التي تستثمر مباشرة في البيتكوين، مشيرة إلى مخاطر مثل الاحتيال والتلاعب في السوق الأساسية. وأدى حكم المحكمة وموجة الطلبات المقدمة من شركات الاستثمار ذات الوزن الثقيل لبدء الصناديق الفورية إلى إثارة التكهنات بأن الوكالة قد تتراجع عن قرارها.