بيروت - عمر حبنجر



زادت إسرائيل من مستويات ونوعية أسلحتها المستخدمة ضد الجنوب اللبناني وأدخلت الطائرات الحربية والمسيرات والمدافع والدبابات، فيما «حزب الله» والمقاومون الآخرون اعتمدوا اكثر على الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون.



وقتل 4 عناصر على الأقل من حزب الله وأصيب 5 آخرين خلال مواجهات الأمس، وبذلك يرتفع عدد قتلى الحزب إلى 41 منذ اندلاع المواجهات، بحسب وكالة «شينخوا» الصينية.



وأوضحت ان عناصر حزب الله أصيبوا بعد استهدافهم بصاروخين أطلقتهما طائرة مسيرة إسرائيلية باتجاههم وتم نقلهم إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.



في المقابل، أعلن حزب الله مهاجمة ثكنة برانيت الإسرائيلية بالقذائف الصاروخية والمدفعية، كما هاجم موقع خربة المنارة بالأسلحة الصاروخية وإصابته بشكل مباشر وشوهدت أعمدة الدخان تنبعث من داخله، وكذلك استهداف دبابة إسرائيلية في ثكنة أفيفيم ما أوقع طاقمها بين قتيل وجريح.‏



ومع هذا التصعيد، عاد هاجس الحرب في الجنوب الى السيطرة على أذهان اللبنانيين في مختلف المناطق، على الرغم من اعلان الطرفين الالتزام بقواعد الاشتباك التي تحصر الرمايات النارية ضمن 2 كيلومتر فقط من الحدود، وهو ما تخطته إسرائيل مرارا.



وكلما خيم الهدوء، سارع اللبنانيون الى تفقد أقربائهم ممن آثروا البقاء في بيوتهم ومع ارزاقهم دون النزوح الى مناطق بعيدة وعمدوا إلى إزالة ما امكن من آثار العدوان.



وأمام فشل مجلس الامن في فرض وقف إطلاق النار تحت الضغط الاميركي - الاوروبي، رأت «القوات اللبنانية» ان لبنان على شفير الغرق في بحر غزة، يوما بعد يوم.



بدوره، فإن «التيار الوطني الحر» قرر، في ظل الاشتباكات اليومية بين «حزب الله» وإسرائيل وارتفاع امكانية التدحرج الى حرب شاملة، تشكيل «خلية ازمة» لمواكبة التطورات، تحضيرا لما قد يحصل. وستكون هناك «غرفة عمليات» برئاسة غسان خوري النائب الاول لرئيس التيار جبران باسيل.



وعلى وهج المعارك الجنوبية مع اسرائيل، تحرك ملف الاستحقاق الرئاسي تحت ضغط الضرورة، ومن هنا كان تحرك رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، تحت شعار تحصين الداخل بوجه تداعيات الحرب، انطلاقا من طرح فكرة التمديد لقائد الجيش جوزاف عون، ومن ثم تعيين رئيس لأركان الجيش.



وبما ان ذلك يتطلب، بداية، اقتراح التعديل من مجلس الوزراء، وبما ان وزراء «التيار الوطني الحر» هم الذين يعطلون نصاب جلسات مجلس الوزراء، جرى التواصل من جانب فريق «الممانعة» مع رئيس التيار جبران باسيل للتحرك ايجابا من باب الايعاز الى وزراء تياره للمشاركة بالاجتماعات الوزارية، وقد وجدها فرصة لقطع الطريق الرئاسية على قائد الجيش، من خلال الموافقة على تمديد ولايته في قيادة الجيش، مع ان هذا ليس ملازما لذلك، .



وبلقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ثم رئيس المجلس نبيه بري جرى الحديث عن مقاربات رئاسية موحدة، لأن «الحرب بدها تفوت علينا وليس مسموحا لنا ان ننتظرها ولا ان ننتظر نتائجها».



بكلامه هذا يكون باسيل حسم خياره الى جانب خط «الممانعة» الذي يقوده «حزب الله» شريكه في «تفاهم مار مخايل» الذي يستعيد انفاسه مع زيارة باسيل الى بنشعي امس، ولقائه سليمان فرنجية مرشح فريق «الممانعة» لرئاسة الجمهورية، مرورا بفيصل كرامي وكتلة «الاعتدال» النيابية.



رئيس حزب «القوات اللبنانية» د. سمير جعجع، دعا في «موقف اليوم» كلا من بري وميقاتي اللذين أكدا مرارا احترام قرارات الشرعية الدولية، فإذا كانا جادين بهذا الموقف عليهما أن يطلبا إذن من الجيش اللبناني الانتشار في منطقة عمل القوات الدولية، كذلك دعوة بقية المسلحين، سواء أكانوا لبنانيين أو فلسطينيين إلى الانسحاب من هذه المنطقة.