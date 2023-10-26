امتد التصعيد الذي تشهده الأراضي المحتلة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى سورية التي شهدت امس أعنف موجة من القصف والغارات الإسرائيلية امتدت من حلب الى درعا.



فقد أسفر قصف إسرائيلي جديد عن خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة للمرة الرابعة خلال أسبوعين. وقالت وسائل إعلام سورية ان القصف استهدف مدرج المطار الذي عاد الى الخدمة قبل أيام قليلة.



ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء عن مصدر أمني وصفته بالرفيع، أن «الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف مطار حلب الدولي». وأكد مسؤول الجاهزية بوزارة النقل السورية سليمان خليل لوكالة فرانس برس «استهدف مدرج مطار حلب نفسه الذي تم استهدافه في الغارة السابقة» قبل 3 أيام، مضيفا: «كان المطار على وشك أن يستكمل إصلاحاته ويصبح جاهزا لبرمجة الرحلات، لكنه خرج مرة أخرى عن الخدمة».



وإذ أكدت وزارة الخارجية السورية ان هذا هو «العدوان الرابع الذي تقوم به خلال إسرائيل على المطار لأيام الـ 10 الأخيرة، فإنها حملت في بيان إسرائيل وحلفاءها في الغرب، مسؤولية تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. ودعت إلى مساءلة مرتكبيها وضمان «عدم إفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب».