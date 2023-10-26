نظمت سفارة دولة فلسطين في لبنان امس لقاء تضامنيا لسفراء الدول العربية المعتمدين في لبنان دعما لشعبنا الفلسطيني في مواجهة حرب الابادة والعدوان الاسرائيلي الغاشم.



حضر اللقاء الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وسفراء: الاردن، الجزائر، تونس، المغرب، سلطنة عمان، قطر، اليمن، الكويت، سورية، مصر، العراق، والسودان.



بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء الشعب والاطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس وقراءة سورة الفاتحة على ارواحهم ثم الاستماع الى النشيدين اللبناني والفلسطيني.



ثم كانت كلمة سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور قال فيها: إن ما تقوم به دولة الاحتلال الصهيوني وآلتها العسكرية المدمرة بقتل المدنيين الفلسطينيين، واستباحة دمهم، باستهداف الأماكن المكتظة بالسكان لإيقاع أكبر عدد من الضحايا من الأطفال والنساء باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا وبث الرعب لدفعهم للهجرة القسرية.