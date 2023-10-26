يعقوب العوضي



يلتقي منتخبنا الوطني لكرة اليد مع منتخب الإمــارات فــي الـ 1.00 ظهر اليوم ضمن منافسات أدوار الترضية وتحسين المراكز في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.



وجاء مشوار أزرقنا صعبا منذ انطلاق البطولة المقامة في قطر حاليا، حيث أوقعته القرعة في «مجموعة الموت» التي ضمت إلى جانبه كلا من البحرين، واليابان، وإيران وكازاخستان. وقدم الأزرق أداء قويا رغم صعوبة المجموعة والإصابات التي لحقت بالتشكيلة وأبعدت أبرز اللاعبين منهم عبدالله الغربللي، ومحمد عامر، وفواز الشماري وعلي صفر، فضلا عن عدم كفاءة طاقم التحكيم الألماني في مباراة اليابان والذي حسم اللقاء لصالحه بفوز بنتيجة 32-30 وبفارق هدفين بسبب 4 أخطاء تحكيمية فادحة أهدت اللقاء للساموراي الياباني، فيما كانت الخسارة أمام المنتخب الإيراني بنتيجة 28-29 وبهدف وحيد مفاجأة. بعد سوء الحظ الذي لازم الأزرق امام المرمى بعد ارتطام الكرة 3 مرات بالعارضة في فرص محققة.



وفي مباراة اليوم يسعى الجهاز الفني بقيادة سعيد حجازي ومساعده محمد مسعودان إلى تحقيق نتيجة إيجابية بغية تحسين المراكز ورفع تصنيف منتخبنا في قائمة الترتيب الآسيوية.