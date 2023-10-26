

يحيى حميدان



عاد إلى البلاد ظهر أمس وفد فريق الكرة بنادي الكويت قادماً من مكة المكرمة بعد تعادله مع الاتحاد أهلي حلب السوري 1-1 على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي.



ويحتل «الأبيض» المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط، خلف المتصدر الوحدات الأردني بنقطة واحدة، فيما يأتي الكهرباء العراقي بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويقبع أهلي حلب في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة يتيمة.



من جهته، قال مدرب الفريق الكويتاوي، الصربي بوريس بونياك: «لا يمكن لأحد أن يكون راضيا عن أداء «الأبيض» أمام أهلي حلب، حتى اللاعبين أنفسهم، أردنا أن نكون في المقدمة في المباراة ولكن لم نظهر بالصورة المطلوبة في الشوط الأول، وبعد التغييرات في الشوط الثاني ظهرنا بصورة أفضل، واللاعبون الذين بقوا في أرضية الملعب ظهروا بشكل أفضل وتمكنا من معادلة النتيجة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني». وأضاف بونياك عقب اللقاء: «منحنا بعض اللاعبين الراحة لاستعادة طاقتهم بسبب ضغط جدول المباريات هذه الفترة»، مشيرا إلى أن الفريق أمامه حاليا 4 أيام لمراجعة حساباته واستعادة طاقته قبل لقاء القادسية الأحد المقبل. وحوَّل الفريق الكويتاوي تركيزه مباشرة صوب لقاء القمة الذي ينتظره أمام القادسية الأحد المقبل ضمن الجولة السادسة من دوري «زين» الممتاز. ويقوم الجهاز الطبي لـ «الأبيض» بجهود كبيرة حالياً لتجهيز مجموعة من لاعبيه المصابين الذين اقترب بعضهم من العودة للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة. وتبدو فرص أحمد الظفيري وعلي حسين كبيرة للحاق بلقاء القمة أمام «الأصفر»، خاصة بعد خضوعهما لبرنامج علاجي مكثف في الأيام الماضية بالبلاد وتخلفهما عن السفر مع وفد الفريق إلى مكة المكرمة بعد اصابتهما أمام خيطان (1-1) الجمعة الماضي.