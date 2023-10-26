قامت مؤخرا Ooredoo Business، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال، بإطلاق بطولة كرة القدم لعملائها من قطاع الشركات، وذلك من مختلف القطاعات سواء كانت حكومية أو خاصة.



وتمثل الجهات المشاركة في البطولة قطاعات مختلفة كالقطاع المصرفي، وقطاع الإلكترونيات، والقطاع النفطي، والقطاع الطبي وقطاع التجزئة وغيرها الكثير ليشاركوا Ooredoo business في إنجاح هذه البطولة المميزة.



وقد وجهت Ooredoo business دعوة إلى جميع الجهات المشاركة في البطولة لحضور قرعة البطولة في 16 أكتوبر الجاري بالمقر الرئيسي للشركة وبحضور عدد كبير من عملائها.



وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة التخطيط في قطاع الشركات في Ooredoo الكويت سليمان الحمود: «نهدف دائما إلى الارتقاء بكل الأنشطة الاجتماعية ومشاركتها مع عملائنا أصحاب الشركات من مختلف القطاعات.



لقد تم إطلاق هذه البطولة بين مختلف القطاعات، وذلك من مبدأ تمييز عملائنا أصحاب الشركات عبر مختلف الجوانب، ومن هذا المنطلق، نظرنا إلى ركائز المسؤولية الاجتماعية والتي تهدف إلى توفير بيئة تنافسية ممتعة ليشاركنا في تجربتها عملاؤنا من قطاع الشركات في مختلف القطاعات».



وبدأت البطولة بمشاركة 20 فريقا تمثل الجهات المشاركة فيها في 22 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى شهر نوفمبر المقبل، حيث ستمنح Ooredoo Business جوائز لأفضل فريق والفائز بالبطولة.