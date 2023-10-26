هادي العنزي



أكد نائب رئيس جهاز الكرة بنـادي السالمية يوسف الجاسم لـ «الأنباء» أن فوز «السماوي» على الجهراء 2-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 5 لدوري زين للدرجة الممتازة جــاء في توقيت مهم جــدا للفريق، وقال: «كنا بحاجة ماسة للفوز، والظفر بنقاط المباراة كاملة، لأسباب عدة، منها أن الفريق مني بخسارتين في آخر مواجهتيــن له في الدوري، ولاستعادة الثقة، وللخروج من الضغط الذي يشكله تواجد الفريق في مركز لا يتناسب مع طموحاتــه، وبالفعل جاء الفوز بعد روح عاليــة أظهرهـــا جميــع اللاعبين، وإصـــرار علـــى تحقيق الفوز، ولعل ما يبرهن على ذلك التسجيل في الوقت المحتسب بــدل الضائع في الشوط الثاني، ونأمل مواصلة الفوز رغم صعوبـــة المواجهات المقبلـــة».



وأشار الجاسم الى أن السالمية لا توجد لديه إصابات أو غيابات في صفوف الفريق، وجاهز لمواجهة الغد الجمعة مع الشباب في الجولــة السادسة، مضيفا: «خصمنــا تمكن من تسجيل فوز مهــم علــى كاظمة، ولديـــه طمـــوح كبيـــر لمواصلـــة الفوز، والحال تمامــا لدينا، وعليه فإن المواجهـــة صعبة على الفريقيــن، ويصعب التنبـــؤ بنتيجتها مسبقــا، لكن ثقتنا كبيـــرة باللاعبين، ونأمـــل الخروج فائزين».