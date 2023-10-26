بيروت - ناجي شربل



حددت لجنة المسابقات في الاتحاد اللبناني لكرة القدم مباريات المرحلة السابعة من الدوري العام الـ 64 بعيدا من محافظة الجنوب، حيث يسود التوتر القرى والبلدات الحدودية مع فلسطين المحتلة. وبذلك، تعود الكرة لتدور في الملاعب اللبنانية، بعد توقف فرضه خوض منتخب لبنان لكرة القدم مباراتين وديتين أمام مونتينيغرو (2-3) والإمارات (1-2)، وخوض نادي النجمة المرحلة الثالثة من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي وخسارته أمام الزوراء العراقي 1-4 في البصرة. وتفتتح المرحلة الجمعة المقبل بمباراة البرج «الثالث» وشباب الساحل «السابع» في الثالثة بعد الظهر على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس. وتقام السبت مباراتان، الأولى بين الحكمة وصيف القاع والشباب الغازية الأخير على ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة الساعة الثالثة، فيما يلعب الساعة الرابعة في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، الأنصار «الرابع» وصاحب 14 لقبا قياسيا في المسابقة، مع التضامن صور «الثامن». وتختتم المرحلة الأحد المقبل بثلاث مباريات، اثنتان في الثانية والربع بعد اعتماد التوقيت الشتوي: الأهلي النبطية «التاسع» والراسينغ بيروت «السادس» على ملعب نادي العهد على طريق المطار، والنجمة المتصدر مع طرابلس الرياضي «العاشر» على ملعب مجمع زغرتا الرياضي في المرداشية (شمال لبنان). وقد نقلت المباراة من طرابلس الى زغرتا.



في حين تقام مباراة العهد الوصيف وحامل اللقب الموسم الماضي مع الصفاء «الخامس» في الخامسة إلا ربع عصرا في جونية. ويواجه المدير الفني للصفاء باسم مرمر فريقه السابق العهد، وهو الذي قاده الى غالبية ألقابه الرسمية، وأبرزها كأس الاتحاد الآسيوي في 2019.