يحيى حميدان



يواصل فريق الكرة بنادي برقان تدريباته خلال المرحلة الحالية استعدادا للقاء اليرموك في 5 نوفمبر المقبل ضمن الجولة السادسة من دوري «زين» للدرجة الأولى. ويفتقد «الذهبي» في الفترة الحالية تواجد التونسي أسامة العمدوني ويوسف سعد في التدريبات اليومية لتعرضهما للإصابة، وتبدو عودتهما قريبة كون إصابتهما غير مقلقة ويحتاجان للمتابعة الطبية فقط.



إلى ذلك، عاد المهاجم عبدالهادي خميس للتدريبات الجماعية بعد غيابه عنها في الفترة الماضية بداعي الإصابة.



هذا واتفقت إدارة «الذهبي» مع نظيرتها في السالمية على خوض مباراة ودية السبت المقبل على ستاد ثامر.



وأشاد مدير الفريق حصين السبيعي بحضور اللاعبين والتزامهم الفترة الماضية، مؤكدا أن الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد دهيليس ومساعده بدر العنزي قام بجهود كبيرة لتحضير اللاعبين بأفضل شكل ممكن بعد التوقف الحالي الطويل نسبيا قبل لقاء الصليبخات الذي يوليه الفريق أهمية خاصة لتحقيق النقاط الثلاث.