هادي العنزي



شهدت انتخابات رئاسة مجلس إدارة اتحاد الملاكمة اختلافا في الرأي بين أعضاء الجمعية العمومية الـ 11 الذين حضروا مساء أمس الأول لمقر الاتحاد لانتخاب رئيس جديد للاتحاد من بين المتقدمين عبدالعزيز الظفيري، وحسين الخالدي، خلفا للمستقيل محمد منسي العنزي.



وأدى الاختلاف في وجهات نظر إلى عدم عقد الجمعية العمومية بكامل أعضائها، حيث انقسمت إلى فريقين، 5 أندية مع قانونية تصويت الجهراء في الجمعية العمومية، و5 أخرى رفضت حضور ممثل نادي الجهراء، اتساقا من تعميم اللجنة الأولمبية الكويتية، الذي يشير إلى قرار هيئة التحكيم الرياضي الكويتية الصادر بتاريخ 2023/9/4 والمذيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2023/10/17 والذي معه يبطل مجلس إدارة نادي الجهراء الرياضي وما ترتب عليه من آثار.



وبعد مناقشة بين الأعضاء، اجتمعت خمسة أندية بالإضافة إلى ممثل الجهراء، لينتخبوا الظفيري رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد، فيما انسحب الأعضاء الـ 5 الآخرون من الاجتماع، ويبقى الأمر رهن اعتماد الهيئة العامة للرياضة لاجتماع اللجنة العمومية لاتحاد الملاكمة.



وفي سياق متصل، شكر أمين السر العام لاتحاد الملاكمة مطلق الفتح على حسابه بمنصة «إكس» أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا، وقال في بيان: «فوجئنا بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الجهراء الذي تم إبطال مجلس إدارته بشكل رسمي، واستنادا إلى تعميم اللجنة الأولمبية، وقد بينت لممثل الجهراء المبطل قانونا انه لا يصح حضوره، وعليه المغادرة لكي يتسنى إكمال الجمعية العمومية للاتحاد، لكنه رفض الخروج».



وذكر الفتح أن هناك تعمدا في إفشال عقد الجمعية العمومية للاتحاد، بعدما رفض عدد من الأعضاء التوقيع على كشف الحضور، ومن وقع حضوره هم 5 أندية، فيما خرج خمسة آخرون، لذلك قمت بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية لمدة أسبوع وفقا للنظام الأساسي. وأضاف: «ممثلو عدد من الأندية خرجوا وأخذوا الصندوق الخاص بالتصويت وذهبوا لمكاتب اتحاد رفع الاثقال، حيث عقدوا جلسة منعدمة الأسس والنصاب بل مخالفة للقانون بمشاركة ممثل مجلس إدارة نادي الجهراء المبطل، وقد اتخذنا إجراءاتنا في مخاطبة اللجنة الأولمبية، والهيئة العامة للرياضة، وجميع الأندية، بما حصل، كما ذهبنا لمخفر صباح السالم لإثبات هذه الحالة الغريبة، والمخالفة الجسيمة والتعدي على حكم القانون الواضح والصريح».