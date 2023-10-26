الدوحة - فريد عبدالباقي



باتت مهمة الدحيل القطري صعبة في بلوغ الدور الثاني لدوري أبطال آسيا، وذلك بعد أن خسر أمام النصر السعودي بنتيجة 3-4، في المواجهة التي جرت بينهما مساء أول من أمس على ستاد «الأول بارك» في الرياض، ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة، حيث قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه بتسجل هدفين في الدقيقتين (61 و81)، وصنع هدفا للبرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة (25)، فيما أضاف السنغالي ساديو ماني هدفا في الدقيقة (56)، بينما سجل ثلاثية الدحيل، إسماعيل محمد والمعز علي، والكيني مايكل أولونغا في الدقائق (63 و67 و85).



وبهذه الخسارة، تعقدت مهمة الدحيل القارية بعدما توقف رصيده عند نقطة واحدة في المجموعة الخامسة، فيما حقق النصر فوزه الثالث على التوالي في الصدارة برصيد 9 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن برسبوليس الإيراني صاحب المركز الثاني الذي تغلب على استقلال دوشنبه الطاجيكي 2-0.



ومن المقرر أن يستضيف الدحيل نظيره النصر في 7 نوفمبر المقبل في الدوحة ضمن الجولة الرابعة من البطولة.



إلى ذلك، نفى النادي الأهلي تمرد محترفه الألماني يوليان دراكسلر، وذلك بعد أن غادر أرض الملعب في مباراة فريقه أمام نادي قطر في الجولة السادسة من الدوري القطري والتي انتهت بخسارة «العميد الأهلاوي» 2-4، حيث أكد النادي، في بيان له، أن اللاعب الألماني غادر الملعب بسبب الإصابة وبعد إبلاغ المدرب وطبيب الفريق بشعوره بآلام عضلية لن تسمح له بإكمال المباراة والتي لم يتبق لها سوى دقائق معدودة حيث خرج في الدقيقة (87).



وكان متابعون على مواقع التواصل قد تداولوا فيديو لخروج دراكسلر دون تبديل قبل نهاية المباراة بدقائق.



وأكدت إدارة الأهلي أن دراكسلر يعد واحدا من أكثر اللاعبين التزاما واحترافية في التعامل مع الجهاز الفني والإدارة وزملائه اللاعبين.