ما زال مسلسل إهدار الفرص السهلة والمؤكدة أمام مرمى الخصوم من قبل مهاجمي الأهلي مشكلة بلا حل حتى الآن، وذلك رغم النتائج الإيجابية والسيطرة الكاملة للمارد الأحمر على كافة البطولات المحلية والقارية منذ تولي السويسري مارسيل كولر رأس القيادة الفنية للفريق، ولم تنجح استقدامات الفريق على مستوى خط الهجوم ممثلة في صلاح محسن والفرنسي موديست في إيجاد حل للأزمة التي لطالما تحدث عنها كولر في وسائل الإعلام.



وكان التأهل الصعب أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي «السوبرليغ» بمنزلة جرس إنذار وناقوس خطر للفريق بعد التعادل في القاهرة 1-1 ومن قبلها التعادل ذهابا 2-2، كما صرح المدرب العام للفريق سامى قمصان الذي أكد أن لاعبيه هم من صعبوا المهمة على أنفسهم نتيجة طبيعية لسيطرة الفردية على أداء اللاعبين، ومن المؤكد أن القلق ينتاب الجهاز الفني من مواجهتي نصف نهائي البطولة أمام صن داونز الجنوب أفريقي أحد أقوى فرق القارة السمراء في السنوات الأخيرة.



هذا الأمر دفع كولر لانتقاد أداء لاعبيه بشكل علني في المؤتمر الصحافي عقب المباراة رغم التأهل، مصرحا: «المنافس لاحت له فرصة خطيرة في نهاية المباراة، ولا أقبل ذلك من لاعبينا أصحاب الخبرات، وجب علينا التركيز بشكل أكبر». وفسر عدم إشراكه للاعب الوسط إمام عاشور في لقاءي سيمبا بقوله: «لا أشعر أنه يؤدي بنفس القوة في التدريبات منذ عودته من الإصابة»، مضيفا: «سنجري له فحصا طبيا جديدا للتأكد من سلامته، فليس من المقبول أن يقدم 50% من مستواه في التدريبات، و100% في المباريات!».



جدير بالذكر أن الأهلي يخوض صباح اليوم الخميس مرانا خفيفا بملعب مختار التتش بعد راحة أمس ثم يغادر على متن طائرة خاصة ظهرا إلى جنوب أفريقيا لملاقاة صن داونز الأحد المقبل 29 الجاري.



ويرغب كولر اليوم في تصحيح أخطاء لاعبيه بعدما أظهرت مباراة الإياب وجود مساحات شاسعة بين خطوط الفريق الثلاثة وظهور حالة من التراخي وغياب التركيز عن اللاعبين، بخلاف استمرار أزمة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافس، وسوء التعامل مع الكرات الثابتة والعرضية وغياب الرقابة مع مهاجمي الفريق المنافس.