حقق برشلونة الإسباني العلامة الكاملة بفوز ثالث تواليا في منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وجاء على شاختار دونيتسك الأوكراني وبنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على ملعب «لويس كومبانيس الاولمبي» في برشلونة، وسجل فيران توريس (28) وفيرمين لوبيس (36) هدفي برشلونة، بينما أحرز هدف التقليص لشختار وجيورجي سوداكوف (62).



وهو الفوز السابع لبرشلونة على شاختار دونيتسك في 10 مواجهات بينهما في مختلــف المسابقات مقابــل خسارتين وتعادل واحد.



وسيلتقي الفريقان مرة أخرى في الجولة الرابعة نوفمبر المقبل، وعزز برشلونة الصدارة بتسع نقاط بفارق ست نقاط امام بورتو البرتغالي الذي يحل ضيفا على أنتويرب البلجيكي، ولعب «البلوغرانا» المباراة في ظل غياب بيدري، سيرجي روبرتو، فرينكي دي يونغ، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، وجول كونديه بسبب الاصابة وغافي بسبب الايقاف.



وكان برشلونة في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بثنائية في الشوط الاول، لكنه تراجع نسبيا في الثاني وسمح للضيوف بتقليص الفارق بل كانوا قاب قوسين أو أدنى من إدراك التعادل.



ونجح مدرب «البلاوغرانا» تشافي هيرنانديز في فك الحصار المفروض على فريقه في الدقائق الأخيرة عبر الزج بلاعبين «اللاماسيا» مارك كاسيدو ومارك غويو وادخال المدافع الدنماركي كريستينسن وذلك بعد تعرض البرتغالي جواو فيليكس للإصابة والتي اضطرت المدرب تشافي الى استبداله فورا من باب الاحتياط، خاصة أن الفريق سيلتقي السبت بغريمه التقليدي ريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني.



إلى ذلك، عاد بايرن ميونيخ الألماني من إسطنبول بفوزه الثالث تواليا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتغلبه على غلطة سراي التركي 3-1 أمس الأول في الجولة الثالثة بفضل هدافه الجديد الإنجليزي هاري كاين، وحذا حذوه ريال مدريد الإسباني بتغلبه على مضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي 2-1 بقيادة الإنجليزي الآخر جود بيلينغهام.



من جهته وبعد هزيمتين في الجولتين الأوليين، أنعش مان يونايتد الإنجليزي حظوظه بالتأهل الى ثمن النهائي بفضل حارسه الكاميروني أندري أونانا الذي أبقاه فائزا على مضيفه كوبنهاغن الدنماركي 1-0 بعدما أنقذ ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.



في المجموعة الأولى وبعد فوزه الصادم على يونايتد في «أولد ترافورد» بنتيجة 3-2، أمل غلطة سراي أن يسجل نتيجة كبرى أخرى على حساب بايرن، لكن العملاق البافاري كان على الموعد أمس الأول ليعود من ملعب منافسه بانتصاره الثالث تواليا في المجموعة والسادس عشر على التوالي في دور المجموعات، حيث لم يذق طعم الهزيمة في آخر 37 مباراة، وذلك في إنجاز قياسي لم يحققه أي فريق في تاريخ المسابقة (34 فوزا و3 تعادلات).



وعزز فريق المدرب توماس توخل صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بفارق 5 نقاط عن غلطة سراي الثاني و6 عن مان يونايتد الإنجليزي الذي أنعش آماله بالتأهل الى ثمن النهائي بتحقيقه فوزه الأول، وجاء على حساب ضيفه كوبنهاغن بفضل رأسية «المغضوب عليه» هاري ماغواير إثر ركلة ركنية (72)، من مباراة أهدر في وقتها بدل الضائع الضيف ركلة جزاء بعدما تألق الحارس الكاميروني أندري أونانا في وجه جوردان لارسون (7+90).



وفي المجموعة الثالثة، كان القادم الجديد بيلينغهام على الموعد مع الشباك مجددا، ليسهم في قيادة ريال الى فوزه الثالث تواليا على حساب مضيفه سبورتينغ براغا 2-1.



وعزز ريال رصيده بتسع نقاط، في الصدارة بفارق ثلاث عن نابولي الإيطالي الذي عاد من العاصمة الألمانية بفوزه الثاني على حساب أونيون برلين 1-0.



وفي المجموعة الثانية، انتزع أرسنال الانجليزي الصدارة عقب فوزه على مضيفه إشبيلية الإسباني 2-1، رافعا رصيده الى 6 نقاط ومستفيدا من تعثر المتصدر السابق لنس الفرنسي الذي تعادل أمام آيندهوفن الهولندي 1-1.



وفي المجموعة الرابعة، حقق إنتر الإيطالي فوزه الثاني بعدما تخطى ضيفه سالزبورغ النمساوي 2-1، إلا أن الصدارة بقيت من نصيب ريال سوسيداد الإسباني بعد فوزه على مضيفه بنفيكا البرتغالي الجريح 1-0.



ورفع «النيراتزوري» رصيده الى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ريال سوسييداد الذي واصل عروضه القوية أوروبيا، فيما تجمد رصيد سالزبورغ عند 3 نقاط في المركز الثالث وبنفيكا بلا نقاط في المركز الأخير.



وفاز فاينورد الهولندي على لاتسيو الايطالي ٣ - ١.