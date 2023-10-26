

يواجه ليفربول الانجليزي ضيفه تولوز الفرنسي للمرة الثانية في تاريخه آملا في انتزاع النقاط الثلاث ومواصلة العلامة الكاملة، فيما يستقبل روما الإيطالي ضيفه سلافيا براغ التشيكي، لفض الشراكة بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم. فازت سبعة فرق في الجولتين الاولى والثانية في دور المجموعات حتى الآن، وسيتواجه أربعة منها في هذه الجولة، فإلى جانب اللقاء الاول على الإطلاق بين روما وسلافيا براغ، تبرز مواجهة ليفركوزن الألماني وقره باغ الاذربيجاني في المجموعة الثامنة. في المجموعة الخامسة، يستضيف ليفربول المتصدر مع 6 نقاط، وصيفه تولوز الفرنسي الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين، مستعيدا ذكريات المواجهة السابقة في الدور الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا موسم 2007-2008، حينها خسر فريق «الحمر» 0-1 ذهابا، قبل أن يسحق منافسه على ملعبه «أنفيلد» 4-0 إيابا. استهل رجال المدرب الألماني يورغن كلوب مشاركتهم في المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية، بفوزين على لاسك لينتس النمساوي 3-1 وسان جيلواز البلجيكي 2-0، ما جعلهم في دائرة أبرز المرشحين لإحراز اللقب.



وتبدو مهمة ليفربول سهلة على الورق بقيادة هدافه المصري محمد صلاح، صاحب 8 أهداف في 11 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، حيث يخوض اللقاء بصفوف مكتملة لا يغيب عنها سوى الظهير الاسكتلندي أندي روبرتسون ولاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا للإصابة.



من ناحيته، وفي عودته إلى الساحة الأوروبية، يحقق تولوز بداية مشجعة بعدما تعادل مع سان جيلواز 1-1 وفاز على أرضه أمام لاسك لينز 1-0. ويفتقد تولوز بعض عناصره الأساسية، أبرزهم الدولي المغربي زكريا بوخلال لإصابة في ركبته، في حين لم يدرج الهولندي ستين سبيرينغز في قائمة اللاعبين المرسلة إلى الاتحاد الأوروبي للعبة بعد عودته معارا من لنس إلى تولوز في مغامرته الثانية مع الفريق، حيث أمضى في صفوفه 3 أعوام بين 2020 و2023.



وفي المجموعة السابعة، يسعى روما ثاني الترتيب مع 6 نقاط بفارق الأهداف عن سلافيا براغ، لمواصلة انتصاراته بعدما نجح رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في الفوز بأربع تواليا في مختلف المسابقات، ساحقا في طريقه سيرفيت السويسري 4-0 في الجولة الثانية من «يوروبا ليغ».