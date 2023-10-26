تمكنت النجمة الأميركية چينيفر لوپيز، أخيرا، من بيع قصرها المذهل الذي عرضته للبيع منذ 8 أشهر، ولم توفق في العثور على مالك جديد له، إلا بعدما قامت بتخفيض السعر المطلوب، حيث تم بيعه بأقل من 34 مليون دولار.



ووفقا لمجلة «بيبول»، فقد تم طرح العقار، الكائن في ولاية كاليفورنيا وتبلغ مساحته ثمانية أفدنة، للبيع مقابل 42.5 مليون دولار، بعد 6 أشهر تقريبا من احتفال چينيفر لوپيز، البالغة من العمر 54 عاما، بعقد قرانها على الممثل الهوليوودي الشهير بن أفليك، في حفل أقيم بولاية جورجيا.



ورغم فشل لوپيز في الحصول على السعر الذي كانت ترغب فيه، فإنها تمكنت من تحقيق أرباح لا بأس بها من صفقة البيع مع مشتر لم يتم الكشف عن هويته، إذ حققت ربحا قدره 6 ملايين دولار، بعدما كانت قد اشترت القصر في الأصل مقابل 28 مليونا عام 2016.



ويضم القصر 9 غرف نوم، و13 حماما، ويشتمل أيضا على حديقة واسعة، ومسبح كبير، وسينما منزلية تتسع لـ 30 مقعدا، وصالة ألعاب رياضية، وبيت ضيافة، ومسرح مدرج يتسع لـ 100 مقعد.