توفي الممثل الأميركي ريتشارد راوندتري، الذي يعتبر «أول بطل أسود في أفلام الحركة» بفضل دوره في فيلم «شافت» عام 1971. وذكر موقع «ديدلاين» المتخصص أن ريتشارد راوندتري (81 عاما) المعروف بمساهمته في فتح أبواب جديدة أمام الممثلين السود، توفي محاطا بعائلته «بعد معركة قصيرة مع سرطان البنكرياس». وحقق فيلم «شافت»، الذي يؤدي فيه راوندتري دور المحقق الخاص جون شافت، نجاحا كبيرا عند طرحه، واستتبع بالكثير من التتمات والمسلسلات. وبعد أكثر من خمسين عاما، استمر ريتشارد راوندتري في الظهور على الشاشة في أدوار مختلفة، خصوصا في مسلسل «تشيريش ذي داي»، والكوميديا «موفينغ أون» عام 2022.