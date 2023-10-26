يقدم البنك التجاري الكويتي رعاية ماسية لمعرض كوانتوم كون الذي سيقام في أرض المعارض الدولية لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الخميس الموافق 26 أكتوبر إلى السبت 28 أكتوبر 2023. وقد تم تنظيم المعرض بهدف ضم فئة الشباب المتحمسين للعديد من المجالات التي يهتم بها المعرض والتعبير عن مشاعرهم المشتركة. ويعتبر معرض كوانتوم كون أكبر فعالية من نوعها للألعاب والقصص المصورة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي يحضرها مشاهير عالميون.



وبهذه المناسبة، قالت أبرار الحجي مدير بإدارة التسويق في البنك التجاري: نحرص دائما في البنك على تواجدنا في المعارض الكبيرة والناجحة مثل كوانتوم كون التي تجمع فئة الشباب في مكان واحد ضمن أنشطة مشتركة وهادفة، حيث يحرص البنك على توفير العروض والخدمات الأفضل لعملائه وبالأخص التركيز على فئة الشباب. وأضافت الحجي أنه: «يمكن لجميع عملاء البنك التجاري الاستفادة من خصم 20% عند شراء تذاكر دخول المعرض باستخدام أي من بطاقات البنك التجاري.



واختتمت الحجي حديثها بدعوة البنك التجاري الكويتي لعملائه إلى زيارة معرض كوانتوم كون في أرض المعارض الدولي قاعة 4A للاستمتاع بأنشطة وفعاليات المهرجان الفريد من نوعه، وزيارة جناح البنك للتعرف على المزايا والخصومات الأخرى التي يوفرها حساب «YOU» لعملائه الشباب، والذي تم تصميمه ليناسب نمط حياة الشباب، حيث يتيح لهم الفرصة للاستفادة من مميزات عديدة وعروض ترويجية مستمرة على مدار العام.