شارك بنك الخليج في المؤتمر الإقليمي الذي نظمته شركة Sprinklr، المتخصصة في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، في فندق كونراد دبي، بحضور ممثلي عدد من الشركات والمنصات العالمية، وهي شركات «ميتا» و«تيك توك» و«واتساب» و«لينكدإن».



وطرحت الشركات العالمية المشاركة في المؤتمر آخر التحديثات التي أدخلت على منصاتها، والمميزات الجديدة التي يمكن للشركات وأصحاب الأعمال التجارية الاستفادة منها للوصول إلى جمهورها بشكل هادف وجذاب.



وقدمت شركة Sprinklr شرحا تفصيليا حول الحلول والخدمات المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي توفرها لعملائها في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، والمميزات العديدة التي يحصلون عليها.



من جانبه، استعرض بنك الخليج تجربته الرائدة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، للتفاعل والتواصل مع المجتمع والعملاء، من خلال تقديم محتوى متميز في مختلف المناسبات والأحداث، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانته البنك وتعزيز دوره في المجتمع. وقال نائب مدير عام الاتصالات المؤسسية أحمد الأمير خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في المؤتمر: سعداء بالنجاحات التي حققها بنك الخليج خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التواجد الفاعل داخل المجتمع، من خلال الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي.



وأشار إلى أهمية وسائل التواصل الاجتماعي وقدرتها على التأثير والوصول إلى قطاع عريض من شرائح المجتمع، مستعرضا المزايا النسبية التي يتمتع بها بنك الخليج في تقديم محتوي نوعي وجذاب يجعل من قنوات البنك في صدارة المشاهدات والمتابعات. وقدم العديد من النصائح لتحسين وتطوير المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، والطرق المختلفة لصناعة المحتوى الذي يناسب كل قناة من قنوات التواصل الاجتماعي وبالشكل الذي يحافظ على قوة المحتوى، وسرعة وصوله، وانتشاره.



وأضاف: نفتخر بما حققناه في بنك الخليج من تواجد فاعل في المجتمع خلال السنوات الماضية، ونتطلع لمزيد من التفاعل والتواصل معهم مستقبلا، إيمانا منا بأهمية وسائل التواصل الاجتماعي وقدرتها على الوصول لأكبر عدد من الجمهور وتحقيق أهداف البنك.