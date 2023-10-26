أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن الانتهاء بنجاح من اختبارها التجريبي لإطلاق تقنية جديدة تسمى 5G New Calling، لتصبح أول مشغل اتصالات في الكويت والمنطقة بأكملها يحقق هذا الإنجاز الرائد. وتقدم التقنية الجيل القادم من خدمات الاتصالات، حيث توفر ميزات استثنائية لتعزيز الاتصال على صعيد شريحة الأفراد أو الشركات والصناعات.



وستوفر التقنية الجديدة، التي ستطلقها stc قريبا، للمستخدمين تجربة جديدة وأكثر تطورا، حيث سيتمكن المستخدمون من استبدال المحادثات التقليدية باتصالات الفيديو التفاعلية عالية الدقة، مما يمهد الطريق لتعزيز التعاون والمشاركة. علاوة على ذلك، ومن خلال الاستفادة من تقنية الاتصال 5G المتطورة، تهدف stc إلى إثراء الخريطة الرقمية لمستخدميها، لذا تم إعدادها لتقديم ميزات مثل مكالمات الفيديو مع الترجمات الفورية، مع إمكانية تحويل الكلام إلى نص، ومشاركة الشاشة، وقائمة مرئية تفاعلية، وبطاقات هوية المؤسسة.



ويعكس الاختبار التجريبي التزام stc الثابت بتعزيز إطار عروض خدماتها والحفاظ على مكانتها التنافسية الرائدة في صناعة الاتصالات. وباعتبارها أول مشغل اتصالات في الكويت والمنطقة بأكملها يحقق هذا الإنجاز، تسعى stc لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في تقديم الحلول التحويلية للشركات والأفراد.



من جهته، أعرب م. فهد العلي الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في stc، عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، قائلا: في stc، نسعى باستمرار لتقديم ودمج حلول مبتكرة لعملائنا مع وضع الهدف الأساسي المتمثل في الارتقاء بتجربة المستخدم نصب أعيننا. إن نجاحنا في تطبيق تجربة الاتصال الجديدة بتقنية 5G يعكس جهودنا للاستفادة من أحدث التقنيات في السوق لتقديم خدمات جديدة ذات قيمة مضافة لعملائنا.



ومن المتوقع أن تحدث هذه التكنولوجيا تغييرا كبيرا في تجربة الاتصال في الكويت، مما سيمكن مجموعة من المميزات بما في ذلك تحسين جودة الاتصال، فضلا عن توفير تجربة اتصال أكثر كفاءة وتنوعا. وبالنظر إلى موقعنا كشركة رائدة في مجال الاتصالات والحلول الرقمية، فإن هذه التكنولوجيا الجديدة ستغير الطريقة التي يتفاعل بها عملاؤنا ويتواصلون ويمارسون أنشطتهم اليومية.



وأضاف: إن إمكانات تقنية الجيل الخامس لا تقتصر على تعزيز السرعة فحسب، بل إنها تتعلق بخلق عالم مترابط تتدفق فيه المعلومات بسلاسة، مع زمن وصول أقل وموثوقية معززة. بعد نجاح الاختبار التجريبي للاتصالات الجديدة بتقنية 5G، تستعد stc لإحداث تحول في صناعة الاتصالات، وتوفير تجارب مستخدم فائقة، وأمان معزز، وحلول فاعلة من حيث التكلفة للمؤسسات عبر مختلف القطاعات. ومن هذا المنطلق، فإننا حريصون وملتزمون لتعزيز مكانتنا كشركة رائدة، وتمكين الاستثمار في البحث والتطوير، ودفع حدود ما هو ممكن في قطاع الاتصالات.