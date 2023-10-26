ارتفعت أسعار الفروج مؤخرا سواء «النيئ أو البروستد أو المشوي أو حتى الشاورما» ارتفاعا يفوق قدرة السوريين على شرائه ما جعل الكثير من العائلات تستغني عنه، إذ وصل سعر الفروج البروستد وزن كيلو و100غرام إلى 120 ألف ليرة مع صحن بطاطا حجم صغير وعلبة «ثوم».



ويقول صاحب مطعم لتحضير الفروج المشوي والبروستد والشاورما لموقع «أثر» إنه حاليا يشتري من الموزع ما يقارب 12 فروجا بعد أن كان يأخذ ما يزيد على 40 فروجا، مضيفا: «وذلك بسبب قلة الإقبال وارتفاع سعره وتاليا انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، الأمر الذي يدفع لاتلاف ما لم يتم بيعه.



ويصل سعر الفروج مع مقبلاته من مخللات وبطاطا إلى 130 ألفا وهذا السعر يعد مرتفعا للموظف.



ويصف صاحب مطعم آخر الأسعار بالمرتفعة، متابعا: «لكن ليس باليد حيلة فإذا كان السعر الذي يترتب علينا مرتفعا ما ذنبنا؟ فنحن البائعين لدينا مصاريف أخرى مثل الغاز ـ الزيت ـ البطاطا ـ وهذه كلها تحسب من ثمن الوجبة».



وعن حركة البيع يقول: «الناس تشتري نصف فروج بـ60 ألفا مع صحن بطاطا وعلبة مايونيز وبالحجم الذي نبيعه بالكاد يكفي شخصا واحدا».



أما سعر الفروج المشوي فيصفه أحد الزبائن بأنه «أوفر» من البروستد، وينقل عنه الموقع قوله: «حجمه صغير ولكنه يتناسب مع سعره 100 ألف من دون صحن بطاطا فقط علبة مايونيز وعلبة شطة».



واعتبرت احدى السيدات أن الأسعار بمحلات المأكولات بأنواعها كلها «مرتفعة ولا تناسب القدرة المادية للموظفين»، مبينة «أنها اشترت منذ مدة 4 سندويشات شاورما لأولادها بـ72 ألفا سعر الواحدة 18 ألفا وكانت قادرة على إعدادها في المنزل لكن إصرار أولادها على شرائها جاهزة أوقعها في ضائقة مادية، بحسب تعبيرها».



وفي السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة: «منذ ما يزيد شهرين حذرنا من ارتفاع أسعار الفروج وخاصة بعد موجة الحر التي حدثت وأدت إلى خروج عدد من المداجن والمربين عن التربية، حتى أن المداجن الصغيرة لم تتحمل النفقات الزائدة وخاصة في ظل نفوق أعداد كبيرة من الدجاج (حينها)».



وأشار حبزة بحسب الموقع: «في ظل انخفاض القدرة الشرائية فإن الإقبال على شراء مادة الفروج (البروستد) بات قليل جدا حتى أن المطاعم باتت تبيع نصف وجبة وهذا الدارج حاليا، الناس تشتري نصف وجبة بـ60 ألفا وأصحاب المحلات يبيعون بأسعار مرتفعة نظرا للنفقات التي يتكبدونها، فالبائع بمسمى وجبة يبيع قطعتين بطاطا مع مخلل ومايونيز إلى جانب الفروج فيضاعف السعر، هذه الأمور كلها زادت من نفور الزبائن وابتعادهم عن شرائها».



وأضاف لـ «أثر»: «لا نتوقع انخفاض سعر الفروج وإن حدث فسوف يكون طفيفا جدا وذلك لأن مستلزمات فصل الشتاء مرتفعة من تدفئة وحوامل طاقة وغير ذلك».



يذكر أن سندويشة الشاورما وصل سعرها إلى 18000 ليرة، في حين بلغ سعر الوجبة منها 40 ألفا والبروستد 120 ألفا مع صحن بطاطا أما نصف الوجبة بـ 60-65 ألفا والفروج المشوي سجل 100 ألف ليرة، بحسب ما رصده تقرير الموقع، بينما يتراوح راتب الموظف بين الـ 200 و250 ألف ليرة.