أجرت روسيا تجارب إطلاق صواريخ بالستية امس بهدف إعداد قواتها «لضربة نووية هائلة» ردا على ضربة عدائية مماثلة، بينما تستعد لإلغاء مصادقتها على معاهدة حظر التجارب النووية.



وهدد مسؤولون روس كبار مرارا باستخدام الأسلحة النووية منذ بداية النزاع في أوكرانيا في فبراير 2022. وفي مناسبات أخرى، قدم الرئيس ڤلاديمير بوتين تطمينات بشأن هذا الموضوع.



وأشرف بوتين أمس على مناورات تخللها إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز «يارس» من قاعدة بليسيتسك الفضائية في شمال روسيا، وصاروخ بالستي آخر من طراز «سينيفا» من غواصة في بحر بارنتس.



كما أطلقت قاذفات استراتيجية من طراز «تو-95 إم إس» البعيدة المدى صواريخ كروز ذات مدى أقصر والتي تستخدم أحيانا في ضربات بأوكرانيا.



وأوضح «الكرملين» أنه «تحت إشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية ڤلاديمير بوتين، تم إجراء مناورات تدريب»، مشيرا الى أنه «تخللتها إطلاقات تجريبية لصواريخ بالستية وصواريخ كروز».



من جهته، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن هذه المناورات تهدف إلى محاكاة «ضربة نووية هائلة من قبل القوات الهجومية الاستراتيجية، ردا على ضربة نووية معادية».



ونشرت وزارته صورا على تطبيق «تليغرام» تظهر إطلاق صاروخ ليلا بالإضافة إلى قاذفة قنابل تقلع من مدرج مطار.

وبث التلفزيون الروسي مقطعا قصيرا يظهر ڤلاديمير بوتين وهو يستمع إلى تقرير سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف بعد هذه المناورات.