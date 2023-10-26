أعلنت وسائل اعلام امريكية مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا واصابة العشرات بجروح في حادث اطلاق نار عشوائي فجر اليوم الخميس بمدينة (ولستون) بولاية (مين) الامريكية.

ونقلت الوسائل عن مصادر في شرطة ولاية (مين) قولها في تصريحات صحفية عقب الحادث ان "22 شخصا على الاقل قتلوا واصيب نحو 60 آخرين في حادث اطلاق نار عشوائي في ثلاثة مواقع مختلفة منها مطعم ومركز تجاري بمدينة (ولستون)".

واضافت ان "المسلح لا يزال طليقا" طالبة من كافة المؤسسات بالمدينة اغلاق ابوابها ومن السكان البقاء في منازلهم.

ونشرت السلطات المحلية صورة للمشتبه به وهو مسلح ببندقية آلية ويدعى روبرت كارد (40 عاما) وهو عضو احتياطي في الجيش الامريكي.

من جهتها ذكرت شبكة (سي.إن.إن) الاخبارية الأمريكية أن "الشرطة لا تشتبه في كون الحادث إرهابيا" مشيرة الى أن سلطات انفاذ القانون لاتزال تبحث عن مطلق النار.

من جانبه أصدر البيت الأبيض بيانا عاجلا قال فيه إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على المعلومات المتاحة حتى الآن عن إطلاق النار في ولاية (مين) وسيستمر في تلقي الإحاطات.