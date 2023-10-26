عبدالعزيز الفضلي

عقدت وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان، اجتماعًا في ديوان عام وزارة التربية مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

وقالت الحمدان إن هذا الاجتماع يأتي لتحديد أولويات احتياجات وزارة التربية من التخصصات التربوية التي تخدم الميدان التعليمي و مناقشة البرامج التعليمية التي توفرها كلية التربية الأساسية والإطلاع على تخصصاتها المختلفة، مضيفة أنه تم طلب مخرجات كافة التخصصات التربوية من كلية التربية الأساسية المتوقعه للسنوات الأربع القادمة وفي الوقت ذاته، طلبت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي احتياج وزارة التربية من الاختصاصات التربوية المطلوبة ليتم دارسة إدراجها من ضمن برامج التعليم المستقبلية تلبيةً لمتطلبات الميدان التربوي في تلك التخصصات التعليمية.

وقد حضر الاجتماع الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف د.سلمان اللافي والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي.

كما حضر نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي للتخطيط د.أنور حسن و عميد القبول والتسجيل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. فوزي الدوخي و د. بدر القلاف من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي كلية التربية الأساسية قسم التربية الخاصة - فلسفة الإقتصاد.