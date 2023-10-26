دافع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن رأيه بأن كريم بنزيمة له صلات بجماعة الإخوان المسلمين يوم الأربعاء، وأصر على أن منشورات نجم ريال مدريد الاسباني السابق والاتحاد السعودي الحالي "الانتقائية" على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت أنه يخفي شيئًا ما.

ووجه دارمانان، وهو يميني متشدد وله طموحات رئاسية، هذا الاتهام الأسبوع الماضي بعد أن أعلن بنزيمة دعمه لسكان غزة أثناء القصف الاسرائيلي لها.

وقال دارمانان إن بنزيمة لديه "مسؤولية مجتمعية غير عادية"، في إشارة إلى شهرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أمام جمهور من قادة الجالية الفرنسية خلال زيارة إلى أبو ظبي "قد تتساءل عن سبب رد فعل وزير الداخلية على تغريدة لاعب كرة قدم، لكن عندما يمس 20 مليون شخص أعتقد أن دوري هو إدانة ذلك".

وتابع "لأنه يمكنك أن تسأل ماذا يفعل لاعب كرة قدم عندما يغرد عن رأي سياسي، وعندما يفعل ذلك فإنه يفعل ذلك بطريقة انتقائية. أعتقد شخصياً أن ذلك يخفي شيئاً ما، وعدم رؤيته هو أمر ساذج".

وبعد أن نشر بنزيمة على موقع إكس (تويتر سابقا) عن صلواته من أجل "ضحايا هذه التفجيرات الظالمة"، زعم دارمانان الأسبوع الماضي أن بنزيمة "له علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين".

وأصر محامي بنزيمة على أن هذا الادعاء كاذب.



