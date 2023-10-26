أعلن مركز التواصل الحكومي، أن مجلس الوزراء يوافق على منح المرأة الكويتية علاوة الأبناء في حال عدم تقاضي زوجها للعلاوة.

وقال في تغريدة على حسابه بمنصة إكس: بعد عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ودعماً للمرأة الكويتية العاملة في القطاع الخاص وأسوةً بالعاملين بالقطاع الحكومي، وافق مجلس الوزراء على منح المرأة الكويتية العاملة بالقطاع الخاص علاوة الأبناء في حال عجز والدهم عن الكسب مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية أو إعالتها أولادها دون ان تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم.