قال نائب الرئيس الإندونيسي معروف أمين اليوم الخميس، إن القصف المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ليس دفاعا عن النفس بل حملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

ونقلت وكالة الأنباء الاندونيسية عن أمين قوله أن إندونيسيا والعديد من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتفقوا على الدعوة إلى وضع حد فوري "للابادة الجماعية".

وأضاف أنه من أجل التوصل إلى حل شامل للصراع الذي تكمن جذوره في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يمكن دفع حل الدولتين للأمام مرة أخرى مؤكدا ان إندونيسيا تواصل الدفع بحل الدولتين من خلال الجهود الدبلوماسية في المنابر الدولية.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر قال أمين إن إندونيسيا والعديد من الدول الأخرى واصلت الضغط من أجل تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى القطاع.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري ما أدى إلى سقوط أكثر من 6400 شهيد بالإضافة إلى نحو 17 ألف جريح وفقا لأحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.