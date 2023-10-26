غادر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم المملكة المتحدة وذلك بعد تلبية سموه الدعوة الرسمية من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وقد كان في وداع سموه سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بدر محمد العوضي وسفيرة المملكة المتحدة لدى دولة الكويت بليندا لويس والملحق العسكري للمملكة المتحدة لدى دولة الكويت بول مولفيني وأعضاء سفارة دولة الكويت ورؤساء المكاتب الملحقة والفنية المعتمدة في العاصمة البريطانية لندن.



