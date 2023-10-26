وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة لحضور الجلسة الخاصة العلنية المقرر عقدها الأربعاء المقبل بناء على الطلب المقدم من بعض الأعضاء استنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة.

وكان عدد من النواب قد تقدموا بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة، ونص الطلب على ما يلي:

إن الحياة مواقف والمواقف لا تنسى عبر الزمن ولأن التاريخ لن يرحم الخذلان والمتخاذلين، نرى لزاما علينا كنواب نمثل الأمة ولسان حال شعبنا الرائع الرافض لكل الانتهاكات التي تمارسها الصهيونية التي انتهكت كل المعاهدات والمواثيق الدولية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة وما يترتب عليها من دمار وخراب واغتيال لكل معاني القيم والإنسانية وفي مواقف بعض الدول المؤيدة أو الصامتة تجاه ما تشهده غزة وما يحدث من انسلاخ أخلاقي في هذه المواقف.

فكان لزاما علينا أن نطلق صرخة كويتية تتماشى مع الموقف الرسمي للدولة وتكرس حقيقة انتماءاتنا العقائدية الرافضة للوجود الصهيوني وبسط نفوذه الغاشم على أراضينا المقدسة وامتداده وتماديه في التعسف تجاه أبناء قطاع غزة الأبطال.

وانطلاقا من مسؤوليتنا ونصرة ودعما لغزة ولعزة وكرامة أهلها الأبطال فإننا نتقدم نحن الموقعون أدناه بطلب عقد جلسة خاصة استنادا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بمستهل دور الانعقاد وذلك يوم الأربعاء الموافق 1/11/2023.