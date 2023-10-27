مريم بندق

أوضح مصدر ل " الأنباء"، أنه لا صحة لتخفيض فترات التسجيل للتوظيف إلى فترتين في السنة المالية الجديدة 2024-2025.

وقال المصدر: سيتولي ديوان الخدمة المدنية فتح باب التسجيل للتوظيف 4 مرات بالشروط والضوابط ذاتها المعمول بها حاليا.





استكمال مستندات المسجلين في فترة التوظيف الـ 84 .. قائماً

قال مصدر لـ "الأنباء"، إن استكمال مستندات المسجلين في فترة التوظيف ال 84 مازال قائما ، حيث يمكن للمواطنين الذين سجلوا أو حاولوا التسجيل في هذه الفترة ، ولم يتمكنوا من ادخال جميع المستندات المطلوبة التوجه إلى ديوان الخدمة المدنية وتقديم المستندات المطلوبة.