أعلنت إدارة معبر رفح البري اليوم الخميس، دخول 12 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة عبر المعبر الحدودي.

وقال المدير الإعلامي للمعبر وائل أبو عمر في تصريح صحافي، إن "12 شاحنة تم إدخالها تحمل مياه ومواد غذائية وأدوية موجهة إلى قطاع غزة".

وأشار أبو عمر إلى أن العدد الإجمالي للشاحنات التي دخلت إلى غزة عبر المعبر منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع وصل إلى 74 شاحنة.

ويعاني سكان قطاع غزة من شح في المواد الغذائية والمياه والكهرباء في ضوء انهيار المنظومة الصحية لعدم دخول الوقود إلى القطاع وعدم تلبية احتياجات المستشفيات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على قطاع غزة الذي يعيش حصارا منذ السابع من أكتوبر الجاري كما قامت بقطع الغذاء والماء والدواء والوقود عنه ما تسبب في تدهور الوضع الإنساني.