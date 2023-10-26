أكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور أن ألف فلسطيني يقتلون يوميا جراء الحرب الإسرائيلية في غزة، مضيفا ان نحو 3 آلاف طفل قتلوا في القصف خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال منصور، خلال جلسة في الأمم المتحدة، إن 1700 امرأة قتلن في القصف الإسرائيلي على غزة وان 900 طفل لايزالون تحدت الأنقاض، وأضاف ان 18ألف شخص أصيبوا في غزة، كثير منهم عولجوا في ممرات المستشفيات.

واكد المندوب الفلسطيني ان أماكن العبادة ومدارس «الأونروا» في غزة لم تسلم من القصف الإسرائيلي، مما جعل الموت والدمار في كل مكان من غزة ولا مكان آمنا في القطاع.

وتابع: المشافي في غزة تحولت إلى ثلاجات لحفظ الموتى الذين يسقطون في القصف الإسرائيلي.