What Happens Later



يجمع القدر بين «ويلا» و«بيل» الحبيبان السابقان بعد سنوات عديدة من إنهاء علاقتهما، حينما يجدان أنفسهما بالمطار وعلى متن نفس الطائرة، فتقع بينهما العديد من المفارقات التي قد تعيد إحياء الحب مجددا.



العمل إخراج: ميغ رايان، بطولة ميغ رايان ونجم مسلسل «X-Files» ديفيد داكوفني، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 2 نوفمبر المقبل.









The Quest For Tom Sawyer΄s Gold



تواجه معلمة إنجليزية العديد من العواقب الكبيرة، حينما تنطلق مجموعة من الطلاب تحت مسؤوليتها في مغامرة بالبرية في الجنوب دون إذن، بحثا عن كنز توم سوير الضائع.



الفيلم إخراج: كريك هاريز، بطولة: جوي لورين، آدمز باتريك، ملدون أليكس، هايد وايت، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 2 نوفمبر المقبل.