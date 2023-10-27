أكدت جمعية الهلال الأحمر الحرص على الشراكة المجتمعية والعمل الإنساني والخيري من خلال مساهمتها بشهر التوعية بسرطان الثدي وتنظيمها حملة توعوية حول المرض في مجمع الأفنيوز.



وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أنور الحساوي في تصريح لـ«كونا» على هامش الحملة، إن شهر التوعية بسرطان الثدي يعد فرصة مثالية لتذكير النساء بضرورة التنبه لعوامل الخطر وتقليلها.



وأشار الحساوي إلى أهمية إجراء الفحوص اللازمة للكشف عن سرطان الثدي في مراحله الأولى، والتي يكون فيها المرض قابلا للعلاج، لافتا إلى حرص الجمعية على دعمها جهود التوعية حول المرض.



وبين أهمية الفحص الدوري لسرطان الثدي من أجل الوقاية من المرض الذي قد تكون له آثار سلبية على المرأة في حال عدم الكشف عنه في وقت مبكر، موضحا أن فرصة الشفاء من المرض في حال الكشف المبكر تصل إلى 90%.



وذكر أن الجمعية قدمت خلال هذه الحملة ورشة صحية ركزت على أهمية تنفيذ البرامج التوعوية حول سرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر وتعريف الحضور بطرق وإجراءات الفحص وضرورة الفحص بجهاز الماموغرام.



وأكد أن إيجاد مجتمع سليم ومعافى من الأمراض يتطلب وعيا جماعيا وتكاتفا من كل الجهات الرسمية، معربا عن بالغ الشكر لوزارة الصحة ومجمع الأفنيوز على التعاون في إقامة هذه الحملة.