القاهرة - ناهد إمام



أعلن د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة سيقوم بتسليم دفعة جديدة بإجمالي 72 وحدة سكنية بعمارات (مسلسل 1،2 المرحلة الأولى ومسلسل 1 للمراحل الأخرى لمشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة)، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 29/10/2023.



وأوضح م.عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 54 يوم الأحد 29/10/2023، ووحدات العمارة رقم 55 يوم الإثنين 30/10/2023، ووحدات العمارة رقم 58 يوم الثلاثاء 31/10/2023، مشيرا إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع مدينة نصر (2 عباس العقاد) لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين في مقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة. وفي سياق متصل، عقد م.عبد الرؤوف الغيطي العديد من اللقاءات والاجتماعات مع سكان بعض الأحياء بالمدينة، حيث استهل لقاءاته باجتماع مع ممثلي سكان «دار مصر الأندلس المرحلة 2»، وتم استعراض بعض مطالب السكان المتعلقة بالنظافة والزراعة والمواصلات، فضلا عن التأكيد على تحسن مشكلة انتظام ضغوط المياه عن الفترات الماضية. وعقد رئيس الجهاز اجتماعا مع حاجزي مشروع «سكن مصر أرض المعارض 1.2»، والمنطقة الثالثة بمنطقة الأندلس -التجمع الثالث، حيث تم التأكيد على أنه سيتم تسليم باقي وحدات سكن مصر تباعا، كما استمع رئيس الجهاز لبعض مطالب الحاجزين ومنها الاهتمام بتنسيق الموقع مع إنشاء ساحة لانتظار السيارات «بارك» يستوعب عدد سيارات السكان. وأكد م.عبدالرؤوف الغيطي حرصه على المتابعة اليومية لجميع أحياء ومشاريع المدينة سواء القائم منها أو الجار تنفيذه، كما قام بالتنبيه والتشديد على مسؤولي النظافة بضرورة تكثيف أعمال النظافة بكامل الحي مع التزام معاوني رئيس الجهاز بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة فضلا عن التأكيدات على زراعة الجزر والمسطحات الخضراء بالمنطقة طبقا للمخطط، وذلك فور الانتهاء من أعمال الطرق. وأشار رئيس الجهاز إلى أن مدينة القاهرة الجديدة تشهد تطويرا واسعا في جميع القطاعات، منوها الى تواصل وتكثيف العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشاريع في التوقيتات المحددة والتأكيد على إدارتي «التنمية - الأمن» تكثيف أعمال المرور والحملات اليومية للقضاء على الظواهر العشوائية مع الالتزام بالتطبيق الحاسم والحازم لبنود القانون واللوائح على جميع المخالفات سواء «إشغالات أو تعديات» داخل الكمبوندات وخارجها بالأحياء السكنية ومراكز الخدمات بنطاق المدينة. وفي نهاية الاجتماعات أصدر رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة توجيهاته للتنفيذين بالجهاز بضرورة التواصل المستمر والفعال مع السكان مع العمل على تلبيه مطالبهم في إطار القانون واللوائح المنظمة للعمل.