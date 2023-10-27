بدأت بعض محال الأغذية بطرح مادة «المكدوس الجاهز»، لكن بأسعار مرتفعة جدا، قياسا بأسعار تكلفة تجهيزه في المنزل وهي أيضا كبيرة بالنسبة للكثير من العائلات السورية.



وبحسب تقرير لموقع «أثر»، يتراوح سعر العبوة من وزن كيلو واحد بين 70 و97 ألف ليرة بحسب المنطقة وحسب جودة المنتج والمواد الداخلة في انتاجه كالحشوة والجوز والزيت وهي الأكثر كلفة، فيما تباع العبوة من وزن 700 غرام بـ 59 ألف ليرة في بعض مناطق دمشق، وذلك للمكدوس من إنتاج الموسم الحالي، وهذا يعني أن هناك اصنافا اخرى أقل سعرا، حيث تباع العبوة من سعة 700 غ بنحو 50 الف ليرة كونها «مكدوس بايت» من انتاج العام الماضي.



ويعتبر موسم المونة الحالي الأغلى في تاريخ سورية، حيث تقول إحدى السيدات للموقع إنها أنفقت ما يقارب مليون ليرة سورية لتؤمن كمية كافية من «المكدوس» لفصل الشتاء، إذ يعد واحدا من أطباق الفطور الأساسية بالنسبة لعائلتها. وقدرت عائلات أخرى كلفة حاجتها من المكدوس بأكثر من ذلك في حال اصرت على استخدام نوعيات جيدة من المكونات.



خلافا لهؤلاء، قررت كثير من السيدات التخلي عن المكدوس هذا العام بسبب ارتفاع أسعار المكونات.