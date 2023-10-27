القاهرة - خديجة حمودة



تفتح المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، أبوابها في تمام التاسعة صباحا لاستقبال الراغبين في تقديم الطعون في الانتخابات الرئاسية 2024.



وتقوم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بشكل استثنائي اليوم بتلقي الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي الجمعة والسبت الموافقين 27 و28 أكتوبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.



فيما حددت مدة 10 أيام اعتبارا من 29 أكتوبر حتى 7 نوفمبر للفصل في الطعون ونشرها في الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.



وحددت الهيئة 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.



يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية 2024، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.