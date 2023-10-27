بيروت ـ منصور شعبان



قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية إن موضوع المراقبين الجويين بدأ على السكة الصحيحة، وننتظر أجوبة 15 شركة لتدريب مراقبين جدد، موضحا: «أخذنا إجراء لتعيين 25 مراقبا جديدا لادارة الملاحة الجوية، وأخذنا قرارا لتعاقد وزارة الأشغال مع معهد لتدريب المراقبين».



وحول مستندات الطيران المدني وما أشيع عن نقلها من مطار بيروت، لفت، في مؤتمر صحافي عقده، امس، في مطار رفيق الحريري الدولي، بحضور رئيس مجلس إدارة - مدير عام شركة طيران الشرق محمد الحوت، إلى أن «مستندات مطار بيروت للمطار وتبقى فيه، وتم اتخاذ اجراءات لأي أمر طارئ».



وأشار حمية إلى أن «المطار لكل اللبنانيين، والوضع الآن نتأثر فيه جميعا. بالتعاون مع المديرية العامة للطيران المدني وشركة طيران الشرق الأوسط نحاول بالموجود أن نؤمن استمرارية عمله».



وأكد أنه «تم تنفيذ خطة من أجل المطار لكي نكون على جهوزية، وأصبح الأمر عند جهاز أمن المطار ومديرية الطيران المدني وطيران الشرق الأوسط».



وشدد حمية على أن «وزارة الأشغال تعنى بمطار بيروت وليس بشركة طيران الشرق الأوسط، والمطار مستمر بتأدية واجباته، وشركة طيران الشرق الأوسط تأخذ قراراتها بناء على معطياتها». ولفت إلى أن «مطار بيروت لم يغلق، فهو مازال يعمل ولكن شركة «طيران الشرق الأوسط» خففت رحلاتها لأسباب تتعلق بشركات التأمين».