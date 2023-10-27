بيروت ـ خلدون قواص



زار وفد من حركة «حماس» في لبنان، برئاسة أحمد عبدالهادي، مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان واضعين سماحته بصورة التحركات التي تجري على مستوى الاتصالات والوساطات الضاغطة من أجل وقف العدوان الصهيوني على غزة الذي يشكل الأولوية الآن لمنع استمرار المجازر، وإدخال المساعدات.



وقال عبدالهادي بعد اللقاء: اطلعنا المفتي دريان على آخر التطورات التي تتعلق بمعركة «طوفان الأقصى»، والمجازر الصهيونية الإرهابية التي يقوم بها العدو، والتي أودت بحياة آلاف الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا الفلسطيني في محرقة لم يشهد العالم لها مثيلا، وأيضا ما يجري على مستوى التدمير الممنهج لقطاع غزة بما يظهر أن غزة مطلوب أن تموت من خلال قطع كل شيء عنها. يدافع الشعب عن نفسه وعن قضيته، التي كانت الحكومة الصهيونية الفاشية المتطرفة تعمل على تصفيتها من خلال المجازر، وتريد أن تعدم الحق الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم وتعتدي على المسجد الأقصى المبارك وتريد تقسيمه مكانيا تمهيدا لهدمه دون أن تلتفت لأي قوانين ولأي قرارات لها علاقة بالمؤسسات الدولية.



وأضاف: أكد سماحته مطالبته بالوقف الفوري لهذا العدوان الصهيوني الغاشم، وضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة من أجل أن نحافظ على أرواح الناس التي يتم زهقها من قبل هذا العدو الصهيوني.



وختم: نؤكد ان الشعب الفلسطيني بالرغم من أنه يقدم التضحيات ولكنه صامد صابر حتى يتحقق النصر الذي وعد الله سبحانه وتعالى به.