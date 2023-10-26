بناء على ما قضت به محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالله الصانع بحبس المدير المالي السابق لجمعية المعلمين الكويتية - مصري الجنسية - لمدة 15 عاما مع الشغل والنفاذ وتغريمه مليون دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد اتهامه بعدة قضايا من بينها قضية غسل أموال واختلاس مبالغ كبيرة.



فإن مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية، إذ يعبر عن شكره وتقديره لقضائنا العادل والنزيه، ولأعضاء مجلس إدارة الجمعية السابق ورئيس الجمعية السابق والحالي حمد عدنان الهولي على الدور الكبير الذي قاموا به تجاه هذه القضية وكشف ملابساتها ورفعها للجهات المعنية وقضائنا العادل فإنه يؤكد مجددا ومن واقع مسؤولياته ودوره حرصه الكامل على مواصلة ومتابعة كافة الإجراءات والخطوات القانونية في شأنها وما ترتب عليها من حكم نزيه وعادل، كما أنه لن يتردد عن بيان الحقائق والمستجدات بكاملها أمام أعضاء الجمعية الكرام .