يعقوب العوضي



فاز منتخبنا الوطني لكرة اليد على الإمارات بنتيجة 31-26 في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن ضمن أدوار الترضية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي أقيمت بينهما أمس، حيث ظهر منتخبنا بصورة ممتازة في المواجهة ونجح في فرض إيقاعه على مجريات اللقاء أمام المنافس الذي أبدى مستوى مميزا في بداية اللقاء لكن الدفاع الصلب للأزرق كانت له الكلمة في احتواء الهجمات العكسية والخطرة. وكان مشوار المنتخب صعبا في المجموعة الثانية، حيث كانت البداية بخسارة مفاجئة من المنتخب الإيراني الذي استغل الغيابات التي تعصف بمنتخبنا وفاز عليه 29-28.



ثم جاءت مواجهة اليابان المفصلية التي خسرها أزرقنا بنتيجة 32-30 وبأخطاء تحكيمية فادحة، ليلتقي مع البحرين ويخسر منه بنتيجة 26-34 ثم حقق الفوز على كازاخستان 39-31 ليحل رابعا في المجموعة.



وينتظر الأزرق استحقاق البطولة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وقد وضع الاتحاد خارطة طريق إعداد تتناسب والطموحات والأهداف المرسومة بقيادة المدرب حجازي ومساعده محمد مسعودان، الذي يتمنى عودة المصابين علي صفر، عبدالله الغربللي، سيف العدواني، فواز المشاري ومحمد عامر الذين سيشكلون ميزان قوة سيستفيد منها المنتخب خاصة بعد المستوى الفني المميز الذي قدمه في جميع المباريات رغم بعض النتائج التي فرضت عليه.