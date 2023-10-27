هادي العنزي



تفوق فريق لسلة القادسية على نظيره العربي 81-73 أمس الأول، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري العام لكرة السلة، ليخرج الأصفر فائزا بنقطتين، فيما حصل الأخضر على نقطة واحدة.



وقد افتتحت النسخة الـ 61 للدوري بمباراة جمعت الصليبخات واليرموك، تفوق فيها الأول بقيادة مدربه فهد برجس 95-85، في مواجهة متكافئة في أغلب فتراتها. وبالعودة إلى «ديربي» كرة السلة، فقد أسهمت الرميات الثلاثية للاعبي «الأصفر» في تقدمهم طوال المباراة، بعدما تمكنوا من تسجيل 7 ثلاثيات، فيما لم يوفق لاعبو «الأخضر» بالتسجيل، فيما جاءت أولى تصويباتهم الناجحة في الربع الأخير.



وقدم القادسية أداء متوازنا دفاعا وهجوما طوال المباراة، فخرج في النصف الأول من المباراة متفوقا بفارق 25 نقطة (43-28)، واستمر التفوق في الربع الثالث لكن تقلص الفارق إلى 18 نقطة (64-46)، بينما انتفض الأخضر في الربع الأخير مسجلا 27 نقطة، لكنها لم تكن كافية لمعادلة النتيجة، ليخرج القادسية فائزا بفارق 8 نقاط.



وتألق من الفريق الفائز محترفه الأميركي روبرت لوري بتسجيله 23 نقطة، واستحواذه على 9 كرات مرتدة، فيما كان الأميركي كيندال ديكس أبرز لاعبي الأخضر.