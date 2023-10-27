ناصر العنزي



تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة الـ 6 لدوري زين الممتاز بإقامة مباراة واحدة تجمع الشباب صاحب المركز الثامن بـ 5 نقاط مع السالمية السادس بـ 6 نقاط على ملعب الأول بمدينة الأحمدي، فيما تقام غدا السبت مباراتان، الأولى يسعى خلالها العربي الثاني برصيد 11 نقطة بمواجهة الجهراء العاشر بنقطة واحدة على ملعب علي صباح السالم إلى اعتلاء الصدارة مؤقتا بعدما ضاقت النقاط بينه وبين الكويت المتصدر، وفي الثانية يتواجه النصر الرابع برصيد7 نقاط مع الفحيحيل التاسع بنقطتين على ستاد الصداقة والسلام. وفي مباراة اليوم فإن الشباب القادم من فوز ثمين هو الأول له على حساب كاظمة في الجولة الماضية 2-1 يبحث على ملعبه أمام السالمية عن تحقيق فوز ثان يكفل له مركزا أفضل من مركزه المتأخر. وتضم صفوف الشباب عناصر أجنبية ذات مستوى جيد مثل ابراهيم جابي وكارلوس اندريس، وسيغيب عنه اليوم حارسه سعد العنزي، فيما ستكون وجهة السالمية نحو الفوز أيضا لكنه قد يجد صعوبة في ملعب الخصم، ومازالت مشكلة السالمية في وجود الهدافين، حيث سجل هدفيه في المباراة الماضية مع الجهراء مدافعه اليكس ليما الذي اعتاد ومنذ عدة مواسم تسجيل الاهداف بدلا من المهاجمين.



ويدخل العربي مباراته غدا مع الجهراء لخطف النقاط الثلاث والانفراد بالصدارة إلى حين موعد مواجهة الكويت (13 نقطة) مع القادسية (11 نقطة) بعد غد لعلها تكون من صالحه، وكان الاخضر قد حقق فوزا مريحا في الجولة الماضية على الفحيحيل 2-1 بإمضاء مهاجمه المغربي حمزة خابا مكنه من المركز الثاني، غير أنه تعرض لخسارة موجعة من الرفاع البحريني في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي الثلاثاء الماضي قوامها ثلاثة أهداف، لذلك على لاعبي الأخضر استرجاع قواهم غدا واستعادة ثقة جماهيرهم التي لم تكن راضية بالطبع عن الخسارة، أما الجهراء فمازال وضعه غير مستقر ويحتل المركز الاخير بعد ان ساءت حالته في المباريات الماضية.



وفي مباراة النصر والفحيحل فإن العنابي يأتي في موقع جيد حتى الآن رغم خسارته من القادسية في الجولة الماضية بهدف ويسعى للتعويض غدا، أما الفحيحيل فلم يحقق أي فوز ويبحث عنه اليوم لتحسين مركزه.