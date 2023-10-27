استعاد باريس سان جرمان الفرنسي نغمة الانتصارات بفوز صريح على ميلان الايطالي بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسقط نيوكاسل الانجليزي على ارضه أمام بوروسيا دورتموند الالماني 0-1.



وانتزع سان جرمان صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط مقابل 4 لكل من دورتموند ونيوكاسل ونقطتين لميلان.



على ملعب «بارك دي برانس» في باريس، تناوب على تسجيل أهداف فريق العاصمة الفرنسي كل من كيليان مبابي (32) وراندال كولو مواني (53) والكوري الجنوبي لي كانغ اين (89).



ونهض سان جرمان بالتالي من كبوته في الجولة الثانية عندما مني بخسارة مدوية أمام نيوكاسل 1-4، فيما مني ميلان الذي لم يشرك أي لاعب ايطالي في تشكيلته الأساسية للمرة الاولى في المسابقات الأوروبية، بخسارته الاولى وتراجع الى المركز الاخير دون أن يهز الشباك حتى الآن في المسابقة هذا الموسم.



على ملعب «سانت جيمس بارك»، عاد دورتموند بفوز ثمين للغاية من ارض نيوكاسل بالفوز عليه بهدف نظيف سجله فيليكس نميشا (45). وواصل مان سيتي الانجليزي حملة الدفاع عن لقبه بفوز ثالث تواليا عندما تغلب على مضيفه يونغ بويز السويسري 3-1 بينها ثنائية لمهاجمه الدولي النرويجي إرلينغ هالاند ضمن منافسات المجموعة السابعة.



وفك هالاند صيامه عن التهديف في المباريات الخمس الاخيرة في المسابقة القارية العريقة وسجل ثنائيته في الدقيقتين 67 من ركلة جزاء و86 رافعا رصيده الى 37 هدفا في 33 مباراة في المسابقة.



ومنح المدافع الدولي السويسري مانويل أكانجي التقدم لسيتي (48)، وأدرك الكونغولي الديموقراطي ميشاك إيليا التعادل (52)، قبل أن يسجل هالاند ثنائيته.



وهو الفوز الثالث تواليا لمان سيتي، فعزز موقعه في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط أمام مطارده المباشر لايبزيغ الالماني الفائز على ضيفه النجم الأحمر الصربي 3-1.



وضمن المجموعة الثامنة، تغلب بورتو البرتغالي على مضيفه أنتويرب البلجيكي 4-1.



فينورد يهزم لاتسيو



وفي المجموعة الخامسة، كسب فينورد روتردام الهولندي جولة معنوية ضد ضيفه لاتسيو الايطالي بفوزه عليه 3-1.



وفرض المهاجم المكسيكي سانتياغو خيمينيس نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين في الدقيقتين 31 و74.



وأضاف الدولي الجزائري رامز زروقي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول بعد تمريرة من كالفين ستينغز.



وسجل لاتسيو هدفه الوحيد بواسطة مهاجمه وبرشلونة ومنتخب إسبانيا السابق المخضرم بيدرو (83 من ركلة جزاء).



وعوض فينورد خسارته أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 2-3 في الجولة الثانية وحقق فوزه الثاني بعد الاول على سلتيك الاسكتلندي رافعا رصيده إلى ست نقاط، فانتزع صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة عن اتلتيكو مدريد الذي اكتفى بنقطة واحدة من تعادله مع سلتيك 2-2 في عقر دار الأخير.