سيكون الملعب الأولمبي المؤقت لبرشلونة حامل اللقب مسرحا لمواجهة الكلاسيكو الأولى لهذا الموسم عندما يستضيف غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الترتيب غدا السبت فيما لا يفصل بينهما سوى نقطة واحدة، وذلك ضمن منافسات المرحلة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ومع أن برشلونة، صاحب المركز الثالث برصيد ٢٤ نقطة، لم يتلق أي خسارة بعد هذا الموسم، إلا أنه أهدر 6 نقاط مقابل 5 لـ «الملكي»، المتصدر الحالي برصيد ٢٥ نقطة، لتكون مباراتهما غدا نارية في ظل السباق المحموم على لقب الدوري.



ويخوض الفريق الكاتالوني المباراة في ظل غيابات كثيرة محتملة وعلى رأسها نجمه الپولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب إصابة في الكاحل، إضافة الى سيرغي روبرتو، والفرنسي جول كونديه، والبرازيلي رافينيا والهولندي فرانكي دي يونغ، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة بيدري.



في المقابل، يستمر غياب البرازيلي إيدر ميليتاو والحارس البلجيكي تيبو كورتوا، فيما سيعود ناتشو فيرنانديز للمشاركة بعد انتهاء عقوبة الإيقاف. ويدخل الفريقان المباراة بعدما حققا الفوز بأقل مجهود في دوري أبطال أوروبا على شاختار دانييتسك الأوكراني وسبورتينغ براغا البرتغالي بالنتيجة ذاتها 2-1 تواليا، إلا ان فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيسعى الى استعادة توازنه محليا بعد التعادل أمام مضيفه إشبيلية 1-1 في الجولة الماضية التي شهدت فوز برشلونة على أتلتيك بلباو 1-0 ليقلص الفارق مع غريمه المتصدر إلى نقطة واحدة.



بيلينغهام جاهز



هذا، وتدرب نجم ريال مدريد جود بيلينغهام بمفرده أمس، لكنه صرح للصحافة بأنه سيكون جاهزا لمباراة «الكلاسيكو» غدا.



وخرج بيلينغهام مصابا بشد عضلي في الدقائق الأخيرة أمام براغا البرتغالي يوم الثلاثاء ضمن منافسات دوري بطال أوروبا، وقلل حينها المدرب كارلو أنشيلوتي من الأمر بعد المباراة.



وتدرب بيلينغهام أمس بمفرده مع أخصائيي العلاج الطبيعي في «الملكي»، لكن من المقرر أن يعود إلى المجموعة اليوم للاستعداد لمواجهة برشلونة. ولا شك أن النبأ أثلج صدور جمهور ريال مدريد، لاسيما أن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما مسؤول بشكل مباشر عن 58% من أهداف ريال مدريد هذا الموسم، وخسارته ستكون بمنزلة ضربة مؤلمة.



مانزانو حكما للقمةوأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تعيين الحكم خيسوس مانزانو لإدارة «الكلاسيكو» غدا، مع وجود الحكم غيليرمو فرنانديز في تقنية الفيديو VAR.



من ناحية أخرى، يأمل جيرونا، الوصيف بـ ٢٥ نقطة، أن يخرج منافساه ريال وبرشلونة بتعادل أو أن يخسر الأول مما سيمنحه صدارة الترتيب، في حال فوزه على ضيفه سلتا فيغو اليوم الجمعة. كما يلعب غدا أيضا ألميريا مع لاس بالماس، وريال مايوركا مع خيتافي، وقادش مع إشبيلية.