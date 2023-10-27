يأمل توتنهام في متابعة انطلاقته الصاروخية، وهي الأفضل له منذ أن حقق الثنائية المحلية موسم 1960-61 عندما يفتتح المرحلة العاشرة من بطولة انجلترا لكرة القدم بحلوله ضيفا على جاره كريستال بالاس اليوم. وخاض فريق شمال لندن 9 مباريات حتى الآن، ففاز في 7 وتعادل في اثنتين، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة حتى الآن الى جانب جاره ارسنال، ويتقدم توتنهام على مان سيتي بفارق نقطتين. ويتألق في صفوف توتنهام مهاجمه الكوري هيونغ مين سون الذي ورث شارة القائد من كاين وسجل 7 أهداف في 9 مباريات حتى الآن، بالإضافة الى صانع الألعاب جيمس ماديسون المنتقل اليه قادما من ليستر سيتي. ويخوض ارسنال الثالث مباراة سهلة غدا على ارضه ضد شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب ومن دون أي فوز حتى الآن. ويحوم الشك حول مشاركة مهاجم ارسنال البرازيلي غابريال جيزوس بعد إصابته في المباراة ضد اشبيلية الإسباني في دوري الأبطال وعدم إكمالها. ويلعب غدا كذلك تشلسي مع برنتفورد، وبورنموث مع بيرنلي، وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد.



إيقاف تونالي 10 أشهر



إلى ذلك، أعلن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا إيقاف لاعب نيوكاسل ساندرو تونالي لمدة 10 أشهر لمخالفته قوانين المراهنات في إيطاليا.



وسيخضع تونالي أيضا لدورات علاجية تتعلق بالإدمان وسيتعين عليه أيضا مشاركة تجربته من خلال محاضرات ولقاءات في الفترة المقبلة. وبسبب العقوبة سيغيب تونالي عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، كما لن يشارك في بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا العام القادم لنفس السبب.