يملك يوفنتوس فرصة اعتلاء صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتا عندما يستضيف هيلاس فيرونا غدا السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة. ويحتل «اليوفي» المركز الثالث حاليا برصيد 20 نقطة، ويتأخر بفارق نقطتين عن المتصدر إنتر ونقطة عن الوصيف ميلان، وهو يدرك أن فوزه غدا سيضع صاحبي المركزين الأول والثاني تحت الضغط. ويلعب غدا كذلك ساسوولو مع بولونيا، وليتشي مع تورينو، فيما تفتتح المرحلة اليوم بلقاء يجمع بين جنوى وساليرنتانا.



ألمانيا



تنطلق مساء اليوم الجمعة منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الألماني، حيث يلعب بوخوم مع ماينتس، فيما يلعب غدا شتوتغارت مع هوفنهايم، وبايرن ميونيخ مع دارمشتات، وأوغسبورغ مع فولفسبورغ، وفيردر بريمن مع يونيون برلين، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع هايدنهايم، ولايبزيغ مع كولن. ويلعب بايرن ميونيخ، العائد من رحلة شاقة قولا وفعلا من تركيا فاز خلالها على غلطة سراي 3-1، على أرضه مع دارمشتات مباراة سهلة على الورق ما يعني إمكانية خطف صدارة «البوندسليغا» ولو مؤقتا وخاصة إذا ما عرفنا أن الفريق الضيف لم يعرف الفوز على البافاري في خمس مواجهات جمعتهما بين 2015 و2017 وانتهت كلها بالخسارة ومنها واحدة بالكأس.



ولن يتصدر البايرن إلا في حال تعثر شتوتغارت مفاجأة الموسم أمام مضيفه هوفنهايم ثامن الترتيب، ولم يخسر شتوتغارت سوى 3 نقاط حتى الآن وحصد العلامة الكاملة على أرضه (4 انتصارات).



فرنسا



يستضيف كليرمون فوت منافســه نيس مساء اليوم في انطلاق منافســات المرحلة العاشــرة من الدوري الفرنســي، ويلعــب غــدا ريمـس مــع لوريان، ولانس مع نانت.