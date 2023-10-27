في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على إطلاع العملاء على منتجاته وخدماته المصرفية المصممة لتلبية احتياجات جميع الفئات فضلا عن جهوده في مجال التثقيف والتوعية المالية، تواجد البنك في مجمع العاصمة من خلال جناح أقامه البنك بهدف تعريف رواد المجمع بالمزايا والخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها البنك التجاري الكويتي.



هذا، وقد استقبل فريق الخدمات المصرفية الشخصية - التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد رواد المجمع للإجابة عن أي استفسار لديهم حول مزايا حسابات البنك التجاري الكويتي وبطاقاته الائتمانية والمسبقة الدفع، والخدمات المصرفية الرقمية التي يوفرها البنك لعملائه وكذلك العروض التسويقية والترويجية ومنها عرض تحويل الراتب الذي يمنح العميل هدية نقدية لغاية 2000 دينار وبطاقات ائتمانية ومسبقة الدفع مجانا بما يتناسب مع العميل وغيرها من المزايا الحصرية والمبتكرة التي تلبي احتياجات وتطلعات عملاء التجاري.



كما أجاب فريق الخدمات المصرفية الشخصية عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الجمهور حول جوانب الحماية الأمنية للحسابات وضرورة عدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الأرقام السرية الخاصة بالحسابات مع أي شخص والحصول على الخدمات المصرفية فقط من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي مع الحرص على متابعة التعليمات التحذيرية التي يصدرها البنك لعملائه في إطار حملة «لنكن على دراية» الهادفة إلى تثقيف عملاء البنوك بالجوانب المرتبطة بالحسابات المصرفية والتعامل مع البنوك.



والبنك التجاري الكويتي يحرص دائما على توفير أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية والخصومات مع شركائه التجاريين بما يحقق الاستفادة لعملائه على مدار العام، حيث يمكن للعملاء الاطلاع على جميع المزايا التي يوفرها البنك من خلال صفحة البنك على الإنترنت ومن خلال تطبيق التجاري على الهواتف الذكية CBK Mobile App، والتواصل عبر خدمة الواتساب على رقم 888225-1 أو زيارة أقرب فرع للتجاري، وسيكون موظفو البنك في خدمتهم وعلى استعداد تام للرد على كل استفساراتهم.